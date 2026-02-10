Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку - РИА Новости, 10.02.2026
13:17 10.02.2026
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку
Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, есть погибший, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир... РИА Новости, 10.02.2026
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, есть погибший, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир Оганесов.
"Очередная атака киевского режима. На территории города Новая Каховка в результате артиллерийского обстрела повреждены два многоквартирных дома. К сожалению, среди мирного населения один погибший", - написал Оганесов в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по городу Новая Каховка, повреждены здание больницы, частный и многоквартирный дома, но пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
