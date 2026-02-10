https://ria.ru/20260210/ataka-2073428648.html
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку - РИА Новости, 10.02.2026
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку
Украинские войска нанесли удар по многоквартирным домам Новой Каховки Херсонской области, есть погибший, сообщил исполняющий обязанности главы города Владимир... РИА Новости, 10.02.2026
Один человек погиб после атаки ВСУ на Новую Каховку
Глава Новой Каховки: в результате артиллерийского обстрела города погиб человек