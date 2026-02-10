ДСНВ был очень крепким, заявил эксперт из США

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США (ДСНВ) был очень крепким и эффективным соглашением, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл, комментируя оценку документа президентом США Дональдом Трампом.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Трамп заявил в тот же день, что для США это была крайне неудачная сделка.

"ДСНВ был очень крепким и эффективным соглашением", - сказал Кимбалл.

По его словам, следующим вызовом станет "обсуждение лучшего соглашения".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока ДСНВ Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода после истечения срока действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля.