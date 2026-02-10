https://ria.ru/20260210/armeniya-2073535416.html
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
Российская сторона заинтересована в суверенной и сильной Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин во время приема, посвященного Дню дипломатического... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:40:00+03:00
2026-02-10T22:40:00+03:00
2026-02-10T22:40:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
сергей копыркин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20260210/armeniya-2073531594.html
https://ria.ru/20260207/rossiya-2072908266.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Евразийский экономический союз
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
Посол Копыркин: РФ заинтересована в суверенной и сильной Армении
ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в суверенной и сильной Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин во время приема, посвященного Дню дипломатического работника.
"Россия всецело заинтересована в суверенной, сильной и самодостаточной Армении
. Убежден, что этому эффективно способствует полноправное участие страны в наших совместных интеграционных объединениях. Как пример, за 10 лет членства в ЕАЭС
армянский ВВП увеличился в 2,5 раза", - отметил Копыркин
.
Он отметил, что регион Южного Кавказа испытывает влияние геополитической турбулентности. "В этих непростых условиях отношения России
и Армении вступили в новый этап адаптации к меняющимся реалиям. Преодоление наблюдаемых вызовов требует от обеих сторон долгосрочной политической воли и стратегической мудрости для сохранения и преумножения накопленного массива двустороннего взаимодействия", - подчеркнул посол.
Он выразил надежду, что дополнительный импульс движению в этом направлении придал недавний визит в Москву
председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.
"Результаты прошлого года подтвердили, что, несмотря на внешние шоки, Россия остается ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, проверенным временем гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны. Традиционно активными были культурно-гуманитарные и межчеловеческие контакты. Показательно, что россияне лидируют среди иностранных туристов, посещающих армянскую землю", - подчеркнул дипломат.
По его словам, дружба между народами России и Армении "завещана нам поколениями предков, выкована за столетия славными общими победами и совместным созидательным трудом, спаяна тесными межчеловеческими связями". "Будем хранить это наследие и передавать будущим поколениям", - заявил Копыркин.