Рейтинг@Mail.ru
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/armeniya-2073535416.html
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол
Российская сторона заинтересована в суверенной и сильной Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин во время приема, посвященного Дню дипломатического... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:40:00+03:00
2026-02-10T22:40:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
сергей копыркин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
https://ria.ru/20260210/armeniya-2073531594.html
https://ria.ru/20260207/rossiya-2072908266.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Евразийский экономический союз
Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол

Посол Копыркин: РФ заинтересована в суверенной и сильной Армении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в суверенной и сильной Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин во время приема, посвященного Дню дипломатического работника.
"Россия всецело заинтересована в суверенной, сильной и самодостаточной Армении. Убежден, что этому эффективно способствует полноправное участие страны в наших совместных интеграционных объединениях. Как пример, за 10 лет членства в ЕАЭС армянский ВВП увеличился в 2,5 раза", - отметил Копыркин.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Нанесения ущерба интересам России нет в повестке Армении, заявил Пашинян
Вчера, 22:04
Он отметил, что регион Южного Кавказа испытывает влияние геополитической турбулентности. "В этих непростых условиях отношения России и Армении вступили в новый этап адаптации к меняющимся реалиям. Преодоление наблюдаемых вызовов требует от обеих сторон долгосрочной политической воли и стратегической мудрости для сохранения и преумножения накопленного массива двустороннего взаимодействия", - подчеркнул посол.
Он выразил надежду, что дополнительный импульс движению в этом направлении придал недавний визит в Москву председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.
"Результаты прошлого года подтвердили, что, несмотря на внешние шоки, Россия остается ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, проверенным временем гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны. Традиционно активными были культурно-гуманитарные и межчеловеческие контакты. Показательно, что россияне лидируют среди иностранных туристов, посещающих армянскую землю", - подчеркнул дипломат.
По его словам, дружба между народами России и Армении "завещана нам поколениями предков, выкована за столетия славными общими победами и совместным созидательным трудом, спаяна тесными межчеловеческими связями". "Будем хранить это наследие и передавать будущим поколениям", - заявил Копыркин.
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией
7 февраля, 16:52
 
В миреАрменияРоссияЕреванСергей КопыркинЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала