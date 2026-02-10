Россия заинтересована в суверенной Армении, заявил посол

ЕРЕВАН, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в суверенной и сильной Армении, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин во время приема, посвященного Дню дипломатического работника.

"Россия всецело заинтересована в суверенной, сильной и самодостаточной Армении . Убежден, что этому эффективно способствует полноправное участие страны в наших совместных интеграционных объединениях. Как пример, за 10 лет членства в ЕАЭС армянский ВВП увеличился в 2,5 раза", - отметил Копыркин

Он отметил, что регион Южного Кавказа испытывает влияние геополитической турбулентности. "В этих непростых условиях отношения России и Армении вступили в новый этап адаптации к меняющимся реалиям. Преодоление наблюдаемых вызовов требует от обеих сторон долгосрочной политической воли и стратегической мудрости для сохранения и преумножения накопленного массива двустороннего взаимодействия", - подчеркнул посол.

Он выразил надежду, что дополнительный импульс движению в этом направлении придал недавний визит в Москву председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна.

"Результаты прошлого года подтвердили, что, несмотря на внешние шоки, Россия остается ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, проверенным временем гарантом энергетической и продовольственной безопасности страны. Традиционно активными были культурно-гуманитарные и межчеловеческие контакты. Показательно, что россияне лидируют среди иностранных туристов, посещающих армянскую землю", - подчеркнул дипломат.