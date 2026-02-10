Рейтинг@Mail.ru
Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении
04:24 10.02.2026
Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении
Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении
Журналист Guardian восхитился ковром у трапа для Вэнса в Армении

Журналист Guardian восхитился ковром, постеленным у трапа для Вэнса в Армении

© AP Photo / Alex BrandonВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Журналист британского издания Guardian восхитился ковром, который был расстелен перед самолетом вице-президента США Джей Ди Вэнса по его прибытии с визитом в Армению.
В понедельник Вэнс находился с визитом в Ереване.
"Позвольте мне обратить ваше внимание на этот потрясающий ковер, который расстелили для Джей Ди Вэнса по прибытии в аэропорт Еревана в Армении", - пишет журналист.
Согласно прикрепленной к материалу фотографии, сотрудники аэропорта расстелили ковер с орнаментом у самолета перед красной ковровой дорожкой.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Вэнс и Пашинян подписали соглашение по сотрудничеству в ядерной сфере
Вчера, 18:26
 
