Суд продлил арест таксистам по делу о хищении денег у бойцов СВО
14:34 10.02.2026
Суд продлил арест таксистам по делу о хищении денег у бойцов СВО
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт), химкинский городской суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт), Химкинский городской суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд продлил арест таксистам по делу о хищении денег у бойцов СВО

ХИМКИ (Московская обл.), 10 фев - РИА Новости. На полгода продлен арест таксистов, которых судят по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту "Шереметьево", передает корреспондент РИА Новости из зала Химкинского городского суда.
Во вторник суд начал рассмотрение дела, прокурор зачитал обвинительное заключение, один из подсудимых признал вину частично.
"Продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев", - огласила решение судья.
Бониамин Махмудов, Темур Шехоян, Ренат Хусаинов и Илья Павлов в зависимости от роли и степени участия обвиняются в участии в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ), краже (пункт "а" части 4 статьи 158 УК РФ, мошенничестве (части 4 статьи 159 УК РФ, грабеже (пункт "а" части 3 статьи 161 УК РФ) и разбое (пункт "а" части 4 статьи 162 УК РФ).
По версии следствия, с 2018 по 2022 год обвиняемые похищали деньги у прибывающих в аэропорт "Шереметьево", среди которых были участники СВО. Водители такси вместе с другими лицами, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, навязывали им под угрозой применения насилия услуги перевозки, проживания в гостинице и помощи в покупке авиабилетов. У 13 граждан, в том числе девяти участников СВО, было похищено более 2,5 миллионов рублей.
Генпрокуратура сообщала, что расследование в отношении организаторов преступного сообщества и других соучастников продолжается. По данным следствия, всего арестовано более 40 человек.
ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)Химкинский городской судГенеральная прокуратура РФ
 
 
