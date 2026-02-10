Россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобильная аптечка должна включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, бинты и жгуты для остановки кровотечения, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.
Ранее Нечаева рассказала РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Также отменен штраф за ее отсутствие, а до сентября 2023 он составлял 500 рублей. Несмотря на то, что штраф отменен, хранить аптечку в автомобиле все же рекомендуется на экстренный случай.
Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки
1 сентября 2024, 00:10
"Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы", - сообщила юрист.
Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка, отметила она.
Нечаева также добавила, что стоит положить в аптечку антисептический раствор, раствор для промывания глаз, пакеты для заморозки, обезболивающие, антигистаминные препараты, которые не противопоказаны при вождении, сорбенты.
Юрист рассказала, нужна ли в автомобиле аптечка
5 февраля, 05:24