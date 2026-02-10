Россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Автомобильная аптечка должна включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, бинты и жгуты для остановки кровотечения, рассказала РИА Новости юрист Екатерина Нечаева.

Ранее Нечаева рассказала РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Также отменен штраф за ее отсутствие, а до сентября 2023 он составлял 500 рублей. Несмотря на то, что штраф отменен, хранить аптечку в автомобиле все же рекомендуется на экстренный случай.

"Маска медицинская одноразовая, перчатки медицинские, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут кровоостанавливающий, бинт марлевый или бинт фиксирующий эластичный, салфетки медицинские стерильные, лейкопластырь фиксирующий рулонный, термопокрывало спасательное, ножницы", - сообщила юрист.

Кроме того, в аптечке должна быть инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а также блокнот, маркер или карандаш, футляр или сумка, отметила она.