11:51 10.02.2026
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" разработал первый в России беспроводной слуховой аппарат, который появится на рынке уже в марте текущего года,... РИА Новости, 10.02.2026
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат

Первый в России беспроводной слуховой аппарат появится на рынке в марте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПроверка слухового аппарата
Проверка слухового аппарата - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Проверка слухового аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" разработал первый в России беспроводной слуховой аппарат, который появится на рынке уже в марте текущего года, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным пресс-службы министерства, эти слуховые аппараты поддерживают беспроводную связь, что позволяет управлять ими c помощью приложения, а также прослушивать телефонные звонки, музыку или аудиокниги, смотреть видео.
Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат. Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" уже в марте 2026 года выводит на рынок слуховые аппараты нового поколения. Это последняя разработка предприятия на базе новейшего микропроцессора, не уступающего зарубежным аналогам", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Россия показала отечественные слуховые аппараты в Саудовской Аравии
8 февраля, 15:37
8 февраля, 15:37
 
