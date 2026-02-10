https://ria.ru/20260210/apparat-2073403247.html
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат - РИА Новости, 10.02.2026
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" разработал первый в России беспроводной слуховой аппарат, который появится на рынке уже в марте текущего года,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:51:00+03:00
2026-02-10T11:51:00+03:00
2026-02-10T11:51:00+03:00
технологии
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930427947_0:227:3005:1917_1920x0_80_0_0_44bd6faeaff45a4f993a7cf6d2ed8b02.jpg
https://ria.ru/20260208/tekhnologii-2073020730.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930427947_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_5075f9dde8c8a9c29fa56703d1927cd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), россия
Технологии, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат
Первый в России беспроводной слуховой аппарат появится на рынке в марте
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" разработал первый в России беспроводной слуховой аппарат, который появится на рынке уже в марте текущего года, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным пресс-службы министерства, эти слуховые аппараты поддерживают беспроводную связь, что позволяет управлять ими c помощью приложения, а также прослушивать телефонные звонки, музыку или аудиокниги, смотреть видео.
"В Подмосковье
разработали первый в России
беспроводной слуховой аппарат. Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" уже в марте 2026 года выводит на рынок слуховые аппараты нового поколения. Это последняя разработка предприятия на базе новейшего микропроцессора, не уступающего зарубежным аналогам", - рассказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.