В Подмосковье разработали первый в России беспроводной слуховой аппарат

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подмосковный производитель ГК "Исток-Аудио" разработал первый в России беспроводной слуховой аппарат, который появится на рынке уже в марте текущего года, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.