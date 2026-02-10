https://ria.ru/20260210/an-24-2073376798.html
Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии
Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии
Самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил посадку в аэропорту Нижнеанагрска в Бурятии из-за отказа одного двигателя, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской... РИА Новости, 10.02.2026
Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии из-за отказа двигателя