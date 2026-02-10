Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии - РИА Новости, 10.02.2026
10:06 10.02.2026 (обновлено: 10:09 10.02.2026)
Самолет Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии
Самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил посадку в аэропорту Нижнеанагрска в Бурятии из-за отказа одного двигателя, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской... РИА Новости, 10.02.2026
2026
Самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнеанагрска в Бурятии. Кадр видео
УЛАН-УДЭ, 10 фев - РИА Новости. Самолет Ан-24 компании "Ангара" совершил посадку в аэропорту Нижнеанагрска в Бурятии из-за отказа одного двигателя, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, сегодня экипаж воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявшего санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, сообщил об отключении одного двигателя. В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Бодайбо воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск в 13.45 (8.45 мск - ред.)", - говорится в сообщении.
