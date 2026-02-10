На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование

В Алтайском крае пресечена попытка поджога оборудования на железной дороге. Кадр видео

БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетняя жительница Алтайского края по указанию неизвестных лиц пыталась поджечь оборудование, отвечающее за безопасность поездов, силовики пресекли преступление, сообщили журналистам в Центре управления регионом.

"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и УФСБ по Алтайскому краю установили, что 18-летняя жительница Бийска в поисках работы через один из мессенджеров согласилась на предложение неизвестного вывести из строя оборудование железной дороги, обеспечивающего регулирование и безопасность движения поездов", - говорится в сообщении.

По указанию куратора, представившегося следователем, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, ночью прибыла на участок Западно-Сибирской железной дороги в пригороде Бийска и попыталась поджечь релейный шкаф.

"Преступные действия обнаружили и пресекли работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта. На движение поездов по этому участку пути случившееся не повлияло. Следственными органами регионального УФСБ России задержанной предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на террористический акт)", - отмечают в центре.