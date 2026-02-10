https://ria.ru/20260210/altaj-2073354454.html
На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование
На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование - РИА Новости, 10.02.2026
На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование
Восемнадцатилетняя жительница Алтайского края по указанию неизвестных лиц пыталась поджечь оборудование, отвечающее за безопасность поездов, силовики пресекли... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T07:37:00+03:00
2026-02-10T07:37:00+03:00
2026-02-10T09:46:00+03:00
происшествия
алтайский край
россия
бийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073368437_0:0:1263:710_1920x0_80_0_0_964f9a4a2d4e86a0d17e646bef5f4c79.jpg
https://ria.ru/20260209/srok-2073203184.html
https://ria.ru/20260201/podzhog-2071566899.html
алтайский край
россия
бийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073368437_0:0:947:710_1920x0_80_0_0_116f32f8cbe6c6ea34a37e693fbaaa07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, россия, бийск
Происшествия, Алтайский край, Россия, Бийск
На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование
На Алтае девушка пыталась поджечь оборудование, отвечающее за безопасность ж/д
БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетняя жительница Алтайского края по указанию неизвестных лиц пыталась поджечь оборудование, отвечающее за безопасность поездов, силовики пресекли преступление, сообщили журналистам в Центре управления регионом.
"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и УФСБ по Алтайскому краю
установили, что 18-летняя жительница Бийска
в поисках работы через один из мессенджеров согласилась на предложение неизвестного вывести из строя оборудование железной дороги, обеспечивающего регулирование и безопасность движения поездов", - говорится в сообщении.
По указанию куратора, представившегося следователем, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, ночью прибыла на участок Западно-Сибирской железной дороги в пригороде Бийска и попыталась поджечь релейный шкаф.
"Преступные действия обнаружили и пресекли работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта. На движение поездов по этому участку пути случившееся не повлияло. Следственными органами регионального УФСБ России
задержанной предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на террористический акт)", - отмечают в центре.
Сообщается, что на время расследования уголовного дела суд заключил девушку под стражу.