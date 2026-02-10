Рейтинг@Mail.ru
07:37 10.02.2026 (обновлено: 09:46 10.02.2026)
На Алтае девушка пыталась поджечь железнодорожное оборудование
происшествия, алтайский край, россия, бийск
Происшествия, Алтайский край, Россия, Бийск
© Транспортная полиция СибириВ Алтайском крае пресечена попытка поджога оборудования на железной дороге. Кадр видео
БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Восемнадцатилетняя жительница Алтайского края по указанию неизвестных лиц пыталась поджечь оборудование, отвечающее за безопасность поездов, силовики пресекли преступление, сообщили журналистам в Центре управления регионом.
"В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайского линейного управления МВД России и УФСБ по Алтайскому краю установили, что 18-летняя жительница Бийска в поисках работы через один из мессенджеров согласилась на предложение неизвестного вывести из строя оборудование железной дороги, обеспечивающего регулирование и безопасность движения поездов", - говорится в сообщении.
По указанию куратора, представившегося следователем, девушка приобрела легковоспламеняющуюся жидкость, ночью прибыла на участок Западно-Сибирской железной дороги в пригороде Бийска и попыталась поджечь релейный шкаф.
"Преступные действия обнаружили и пресекли работники ведомственной охраны железнодорожного транспорта. На движение поездов по этому участку пути случившееся не повлияло. Следственными органами регионального УФСБ России задержанной предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на террористический акт)", - отмечают в центре.
Сообщается, что на время расследования уголовного дела суд заключил девушку под стражу.
ПроисшествияАлтайский крайРоссияБийск
 
 
