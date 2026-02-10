ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Силовики задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Задержан <...> гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения. <...> В ходе оперативных мероприятий он дал признательные показания", — говорится в заявлении.

По полученным данным, злоумышленник — сын ранее задержанного Василия Васина. Он обеспечивал других фигурантов дела транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. С помощью видеорегистратора и трекера преступник наблюдал за передвижениями потенциальных жертв, а также помогал собирать данные о них.

Сам он рассказал, что в сентябре 2025 года его завербовал Любомир Корба.

"Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева", — признался Павел Васин.

Отмечается, что его показания помогли установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми также осуществлялась слежка.

Покушение на генерала

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал ему проездные билеты. Его задержали. Вторая проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.

Васин и Корба признали вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.