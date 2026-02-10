https://ria.ru/20260210/alekseev-2073439690.html
ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Силовики задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
Допрос третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о задержании третьего соучастника покушения на В. Алексеева
2026-02-10T14:02
true
PT0M48S
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева
Исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомира Корбу задержали в ОАЭ, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2026-02-10T14:02
true
PT2M19S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073445028_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5ecc554087c877ef83d5d4bccf2204c8.jpg
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника.
2026-02-10T14:02
true
PT5M49S
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Силовики задержали третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Задержан <...> гражданин России Васин Павел, 1981 года рождения. <...> В ходе оперативных мероприятий он дал признательные показания", — говорится в заявлении.
По полученным данным, злоумышленник — сын ранее задержанного Василия Васина. Он обеспечивал других фигурантов дела транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона. С помощью видеорегистратора и трекера преступник наблюдал за передвижениями потенциальных жертв, а также помогал собирать данные о них.
Сам он рассказал, что в сентябре 2025 года его завербовал Любомир Корба.
"Выполнял его поручения. Покупал оборудование, возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку к покушению на генерала Алексеева", — признался Павел Васин.
Отмечается, что его показания помогли установить еще двух высокопоставленных сотрудников Минобороны, за которыми также осуществлялась слежка.
Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал ему проездные билеты. Его задержали. Вторая проживала в одном доме с Алексеевым. Ее объявили в международный розыск.
Васин и Корба признали вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.
* Признан в России экстремистским и ликвидирован.