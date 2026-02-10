https://ria.ru/20260210/alekseev-2073409699.html
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
Раненный в результате покушения генерал-лейтенант Владимир Алексеев остается в реанимации, несмотря на стабильное состояние, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
москва
дубай
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
РИА Новости: пострадавший при покушении генерал Алексеев остается в реанимации