Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/alekseev-2073409699.html
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения - РИА Новости, 10.02.2026
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
Раненный в результате покушения генерал-лейтенант Владимир Алексеев остается в реанимации, несмотря на стабильное состояние, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:10:00+03:00
2026-02-10T12:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_0:66:1659:999_1920x0_80_0_0_0bf35ed4603839ab6ec16ab4ae2d4a65.jpg
https://ria.ru/20260210/serebritskaya-2073382559.html
россия
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072625291_132:0:1553:1066_1920x0_80_0_0_884aedb1a84a3cb6ae08b7a2fa46ebe8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения

РИА Новости: пострадавший при покушении генерал Алексеев остается в реанимации

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Минобороны России
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Раненный в результате покушения генерал-лейтенант Владимир Алексеев остается в реанимации, несмотря на стабильное состояние, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее РИА Новости сообщали, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после покушения, угроза его жизни миновала.
"Его состояние стабильное, но пока он остается в реанимации", - сказал собеседник агентства.
В жилом доме в Москве 6 февраля было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева, Любомира Корбу, задержали в Дубае и передали России. Согласно данным суда, он арестован. Пособниками преступления оказались двое граждан России - Серебрицкая, 1971 рождения, и Виктор Васин, 1959 года рождения. ФСБ России позже сообщила, что задержанные исполнитель и его пособник признали вину.
Пособница покушения на Алексеева Зинаида Серебрицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева
Вчера, 10:26
 
ПроисшествияРоссияМоскваДубайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала