Акции VK выросли после заявления Роскомнадзора по Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
15:48 10.02.2026 (обновлено: 15:50 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/aktsii-2073467239.html
Акции VK выросли после заявления Роскомнадзора по Telegram
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
московская биржа
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, московская биржа
Экономика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Московская биржа
Акции VK выросли после заявления Роскомнадзора по Telegram

Акции VK выросли после заявления РКН об ограничениях против Telegram

© iStock.com / woraputАнализ финансового рынка
Анализ финансового рынка - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© iStock.com / woraput
Анализ финансового рынка. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Цена на акции ВК усилила рост после комментариев Роскомнадзора относительно ограничений работы Telegram, следует из данных Московской биржи.
К 15.30 мск акции "ВК" дорожают 4,57% относительно предыдущего закрытия, до 323,15 рубля. До публикации заявлений Роскомнадзора бумаги дорожали примерно на 3,9%.
Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ, сообщили в ведомстве минутами ранее.
Акции ВК в свою очередь уже около 12.50 мск резко подскочили в цене - более чем на 4% - после появления на рынке информации о возможном ограничении работы Telegram.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Telegram
