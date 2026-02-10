https://ria.ru/20260210/adygeya-2073417763.html
В Новой Адыгее продолжаются восстановительные работы
В поселке Новая Адыгея продолжаются восстановительные работы после вражеской атаки, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов со ссылкой на данные главы...
В Новой Адыгее продолжаются восстановительные работы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
В поселке Новая Адыгея продолжаются восстановительные работы после вражеской атаки, сообщил
глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов со ссылкой на данные главы Тахтамукайского района Савва Аскера.
В наиболее пострадавшем корпусе № 15 строители приступили к ремонту фасада. По рекомендациям экспертов, его усиливают металлической обоймой до третьего этажа, что позволит гарантировать прочность конструкции. Параллельно ведутся работы по монтажу электропроводки. С улучшением погоды начнется кирпичная кладка.
В корпусе № 13, где повреждения были менее значительными, занимаются отделочными работами. Ранее были заменены двери и окна, восстановлены балконы, устранены дефекты на фасаде. Аскер поручил синхронизировать все строительные процессы, чтобы исключить задержки.
Также на контроле властей находится остекление. Сейчас в 30 пострадавших домах заменено в общей сложности 962 окна.
"Что касается компенсаций за автомобили, то эксперты уже осмотрели 175 транспортных средств. Для расчистки парковочной площадки по поручению главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова помогаем владельцам с их утилизацией, предоставляем грузовой транспорт, стараемся максимально ускорить процесс осмотра и оценки ущерба, чтобы люди как можно скорее получили выплаты", – написал Аскер в своем телеграм-канале.
Кроме того, было принято решение остановить работу пункта выдачи гуманитарной помощи в связи со снижением его востребованности.