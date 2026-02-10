Рейтинг@Mail.ru
В Новой Адыгее продолжаются восстановительные работы
Республика Адыгея
 
12:29 10.02.2026
В Новой Адыгее продолжаются восстановительные работы
республика адыгея
республика адыгея
тахтамукайский район
мурат кумпилов
2026
Новости
республика адыгея, тахтамукайский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Мурат Кумпилов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В поселке Новая Адыгея продолжаются восстановительные работы после вражеской атаки, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов со ссылкой на данные главы Тахтамукайского района Савва Аскера.
В наиболее пострадавшем корпусе № 15 строители приступили к ремонту фасада. По рекомендациям экспертов, его усиливают металлической обоймой до третьего этажа, что позволит гарантировать прочность конструкции. Параллельно ведутся работы по монтажу электропроводки. С улучшением погоды начнется кирпичная кладка.
В корпусе № 13, где повреждения были менее значительными, занимаются отделочными работами. Ранее были заменены двери и окна, восстановлены балконы, устранены дефекты на фасаде. Аскер поручил синхронизировать все строительные процессы, чтобы исключить задержки.
Также на контроле властей находится остекление. Сейчас в 30 пострадавших домах заменено в общей сложности 962 окна.
"Что касается компенсаций за автомобили, то эксперты уже осмотрели 175 транспортных средств. Для расчистки парковочной площадки по поручению главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова помогаем владельцам с их утилизацией, предоставляем грузовой транспорт, стараемся максимально ускорить процесс осмотра и оценки ущерба, чтобы люди как можно скорее получили выплаты", – написал Аскер в своем телеграм-канале.
Кроме того, было принято решение остановить работу пункта выдачи гуманитарной помощи в связи со снижением его востребованности.
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
В Адыгее при атаке дронов пострадали 13 человек
21 января, 10:52
 
Республика Адыгея Тахтамукайский район Мурат Кумпилов
 
 
