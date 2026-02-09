Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:09 09.02.2026 (обновлено: 04:10 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/zhkkh-2073097859.html
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ - РИА Новости, 09.02.2026
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:09:00+03:00
2026-02-09T04:10:00+03:00
общество
владимир кошелев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_f2e2e41aeba9b0071a62f3b155c5dd40.jpg
https://ria.ru/20260209/stroitelstvo-2073088485.html
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072589063.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/18/1549691816_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_3ea72ad31304408e2b2f048f1d6285a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир кошелев, госдума рф
Общество, Владимир Кошелев, Госдума РФ
В Госдуме призвали увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

РИА Новости: Кошелев предложил увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.
Кошелев отметил, что жалобы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых категорий обращений к органам власти. По его словам, практически на каждом приеме граждане жалуются на ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО), в том числе игнорирование запросов жильцов, несвоевременное предоставление информации, а также бездействие при возникновении проблем с многоквартирными домами.
Строительство дома в деревне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков в ИЖС
Вчера, 01:14
"Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ - с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей", - сказал Кошелев.
Кроме того, парламентарий призвал увеличить с 5 тысяч до 30 тысяч рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.
"Данные меры направлены на повышение персональной ответственности руководства управляющих организаций и РСО. Они позволят не только стимулировать более качественное предоставление услуг и оперативное реагирование на проблемы граждан, но и обеспечат более полное и достоверное наполнение ГИС ЖКХ, что в свою очередь повысит прозрачность", - заключил он.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
6 февраля, 02:47
 
ОбществоВладимир КошелевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала