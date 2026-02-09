Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2026
17:13 09.02.2026
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 09.02.2026
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
общество
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов

Экс-депутата и иноагента Живицу внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые) Живица* Владислав Геннадьевич, 29.06.1992 года рождения, город Гусиноозерск Республики Бурятия", - говорится в перечне.
Минюст РФ внес Живицу* в реестр иностранных агентов 19 января 2024 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов.
РоссияСмоленская областная ДумаГусиноозерскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
