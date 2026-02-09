https://ria.ru/20260209/zhivitsa-2073255727.html
Экс-депутата Живицу* внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 09.02.2026
россия
смоленская областная дума
гусиноозерск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
Экс-депутата и иноагента Живицу внесли в перечень террористов и экстремистов