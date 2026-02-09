Рейтинг@Mail.ru
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
17:11 09.02.2026
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году
Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья... РИА Новости, 09.02.2026
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году

Ильюшин: доля зерновых в российском экспорте продукции АПК составила 30%

Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"В структуре российского аграрного экспорта доминируют поставки зерновых - 30% от общего объема в 2025 году", - сказал он на пленарной сессии выставки "Продэкспо-2026".
Ильюшин добавил, что доля масложировой продукции заняла 22% от общего объема, рыбы и морепродуктов - 15%.
При этом структура постепенно меняется в сторону роста поставок продукции с добавленной стоимостью. В том числе, готовых продуктов питания.
По его словам, за последние 5 лет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. "Изменение структуры делает аграрный экспорт более устойчивым, менее зависимым от ситуации на сырьевых рынках", - подчеркнул Ильюшин.
Он отметил, что в прошлом году экспорт категорий продукции с высокой добавленной стоимостью сохранил позитивную динамику. Так, поставки мясной продукции выросли на 22%, молочной - на 13%, кондитерских изделий - на 13%, макарон - почти на четверть, готовой мясной продукции - на 15%, чая и кофе - почти на треть.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте продукции агропромышленного комплекса до 25% к 2030 году.
