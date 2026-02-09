https://ria.ru/20260209/zerno-2073254743.html
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году
09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доля зерновых в российском экспорте продукции АПК по итогам 2025 года стала крупнейшей и составила 30%, рассказал глава федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.
"В структуре российского аграрного экспорта доминируют поставки зерновых - 30% от общего объема в 2025 году", - сказал он на пленарной сессии выставки "Продэкспо-2026".
Ильюшин добавил, что доля масложировой продукции заняла 22% от общего объема, рыбы и морепродуктов - 15%.
При этом структура постепенно меняется в сторону роста поставок продукции с добавленной стоимостью. В том числе, готовых продуктов питания.
По его словам, за последние 5 лет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. "Изменение структуры делает аграрный экспорт более устойчивым, менее зависимым от ситуации на сырьевых рынках", - подчеркнул Ильюшин.
Он отметил, что в прошлом году экспорт категорий продукции с высокой добавленной стоимостью сохранил позитивную динамику. Так, поставки мясной продукции выросли на 22%, молочной - на 13%, кондитерских изделий - на 13%, макарон - почти на четверть, готовой мясной продукции - на 15%, чая и кофе - почти на треть.
Ранее министр сельского хозяйства России Оксана Лут
заявила, что Россия планирует снизить долю зерна в экспорте продукции агропромышленного комплекса до 25% к 2030 году.