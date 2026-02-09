Рейтинг@Mail.ru
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил - РИА Новости, 09.02.2026
01:20 09.02.2026
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости РИА Новости, 09.02.2026
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 55 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан произошло в ночь на 9 февраля. Очаг располагался на глубине 40 километров", - сказала Семенова.
По данным сейсмолога, подземный толчок силой до трех баллов ощутили на Шикотане, тревога цунами не объявлялась.
