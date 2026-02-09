Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.