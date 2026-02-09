https://ria.ru/20260209/zemletrjasenie-2073089265.html
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в ночь на понедельник в Тихом океане у побережья южных Курил, его ощутили на острове Шикотан, сообщила РИА Новости РИА Новости, 09.02.2026
шикотан
тихий океан
Сейсмологи зарегистрировали ощутимое землетрясение вблизи южных Курил
РИА Новости: у южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5