МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил крайний срок для заключения мира между Москвой и Киевом, его слова привела The Guardian.
«
"Этот срок — до июня — упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", — заявил он.
Глава киевского режима утверждал, что Соединенные Штаты хотят добиться урегулирования к июню.
Уитакер добавил, что США стремятся к тому, чтобы стороны завершили боевые действия как можно скорее. При этом, по его словам, добиться соблюдения сроков в таких условиях, как правило, сложно.
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
23 января, 07:04
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
Вчера, 08:00