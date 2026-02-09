Рейтинг@Mail.ru
В США опровергли слова Зеленского о сроках заключения мира
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 09.02.2026 (обновлено: 23:45 09.02.2026)
В США опровергли слова Зеленского о сроках заключения мира
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил крайний срок для заключения мира между Москвой и... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
нато
мирный план сша по украине
сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
В США опровергли слова Зеленского о сроках заключения мира

Уитакер опроверг заявление Зеленского о сроках заключения мира

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что Вашингтон установил крайний срок для заключения мира между Москвой и Киевом, его слова привела The Guardian.
"Этот срок — до июня — упомянул президент Зеленский. <...> Я не думаю, что это нечто, что прозвучало от США", — заявил он.

Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Песков назвал достигнутые в Анкоридже понимания краеугольными
Вчера, 12:40

Глава киевского режима утверждал, что Соединенные Штаты хотят добиться урегулирования к июню.

Уитакер добавил, что США стремятся к тому, чтобы стороны завершили боевые действия как можно скорее. При этом, по его словам, добиться соблюдения сроков в таких условиях, как правило, сложно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп допустил, что Украина потеряет еще больше территорий
23 января, 07:04

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ мире
 
 
