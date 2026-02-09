МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в крайне затруднительноv положении из-за зависимости от внимания СМИ и позиции США, пишет Focus.
"Пресса быстро поднимает шумиху — и еще быстрее теряет интерес. Именно это может стать фатальным для Зеленского. Его страна по-прежнему охвачена боевыми действиями, гибнут люди, мороз не спадает — только все это происходит в тишине. Конфликт вступил в стадию, когда СМИ утратили к нему интерес. Это затрудняет действия политиков по привлечению финансовых средств и внимания общественности", — говорится в публикации.
Как пишет Focus, еще больше ситуацию осложняет зависимость Киева от позиции Вашингтона.
"В большой военной игре Зеленский стал марионеткой США: он зависит от внешнего финансирования, а теперь еще и от дипломатии переговорщиков Трампа", — отметили в материале.
По мнению автора статьи, если глава киевского режима будет продолжать отвергать уступки, то он рискует потерять всякую поддержку Соединенных Штатов. Если же Зеленский пойдет на компромисс, то он утратит легитимность на Украине.
"Без денег он будет всего лишь главой второсортного государства, скорее актером, чем военачальником", — резюмируется в статье.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
