В Польше сделали резкое заявление о Зеленском из-за произошедшего в Киеве
16:13 09.02.2026 (обновлено: 22:05 09.02.2026)
В Польше сделали резкое заявление о Зеленском из-за произошедшего в Киеве
Энергетическая система Украины не смогла выдержать перегрузок в том числе и из-за масштабов коррупции в стране, пишет польское издание Mysl Polska.
В Польше сделали резкое заявление о Зеленском из-за произошедшего в Киеве

Mysl Polska: к блэкауту на Украине привела коррупция

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Энергетическая система Украины не смогла выдержать перегрузок в том числе и из-за масштабов коррупции в стране, пишет польское издание Mysl Polska.
"Система рано или поздно должна была пойти вразнос, потому что <...> значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, оседала в бездонных карманах коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского", — говорится в материале.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Головорезы Зеленского". Произошедшее на Украине шокировало журналиста
8 февраля, 22:05
В прошлую субботу в большинстве регионов страны произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме. Блэкаут затронул Киев, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций. Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал киевлян по возможности выезжать из города.

Коррупционный скандал на Украине

В последние месяцы на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
После этого экс-премьер Тимошенко во время выступления в парламенте обвинила в коррупции самого Владимира Зеленского.
До этого, в ноябре прошлого года, Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
Вчера, 05:29
 
В миреКиевУкраинаПольшаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
