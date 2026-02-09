Рейтинг@Mail.ru
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине
15:24 09.02.2026 (обновлено: 22:32 09.02.2026)
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине
Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам оформить вид на временное проживание на... РИА Новости, 09.02.2026
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон, который предоставляет возможность воюющим в составе ВСУ иностранным наемникам оформить вид на временное проживание на Украине, сообщает парламент страны.
"Закон 4730-IX предусматривает оформление иностранным военнослужащим вида на временное проживание на весь срок действия контракта и после его прекращения, а также распространяет на них отдельные социальные гарантии, в частности в сфере медицинского обеспечения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.
Согласно закону, в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу указанные лица обязаны обратиться за оформлением вида на временное проживание.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров допускал, что под видом наемников ряд стран отправляет на Украину кадровых военных. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
