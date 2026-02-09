Рейтинг@Mail.ru
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/zelenskiy-2073205684.html
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина - РИА Новости, 09.02.2026
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина
Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T14:23:00+03:00
2026-02-09T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
f-16
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073187031.html
https://ria.ru/20260209/rossiya-2073123214.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, f-16, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, F-16, Rafale
"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина

Зеленский анонсировал передачу Украине 250 военных самолетов

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался планируемой передачей Киеву французских и шведских боевых самолетов. Его цитирует РБК-Украина.

"Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Польше ужаснулись из-за произошедшего на Украине
Вчера, 13:44
При этом глава киевского режима назвал их "лучшими в мире", но сразу же опомнился и добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.
"На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 - не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", — поспешил уточнить Зеленский.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныF-16Rafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала