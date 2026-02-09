"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался планируемой передачей Киеву французских и шведских боевых самолетов. Его цитирует РБК-Украина.
"Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он.
При этом глава киевского режима назвал их "лучшими в мире", но сразу же опомнился и добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.
"На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 - не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", — поспешил уточнить Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
