"Лучшие в мире". Зеленский раскрыл, какое оружие скоро получит Украина

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский похвастался планируемой передачей Киеву французских и шведских боевых самолетов. Его цитирует РБК-Украина. " Украина имеет на сегодня договоренности о поставках на Украину 150 военных самолетов Gripen, 100 самолетов Rafale", — заявил он.

При этом глава киевского режима назвал их "лучшими в мире", но сразу же опомнился и добавил, что у ВСУ есть и американские F-16.