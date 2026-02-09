Рейтинг@Mail.ru
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:29 09.02.2026 (обновлено: 10:53 09.02.2026)
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского
Военные провокации Владимира Зеленского для пиара ВСУ повлекли за собой мощный ответ России, который фактически остановил функционирование украинского...
"Вот и все": в США раскрыли, чем обернется дерзкая выходка Зеленского

Подполковник Дэвис: попытки Зеленского атаковать РФ привели к поражению Киева

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Военные провокации Владимира Зеленского для пиара ВСУ повлекли за собой мощный ответ России, который фактически остановил функционирование украинского государства и определил поражение Киева, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Итак, Зеленский дразнил русского медведя и наносил удары по его инфраструктуре, что вызвало ответ в виде гораздо более серьезных ударов (России. — Прим. ред.). И теперь у украинцев нет возможности защититься от этого. Они почти потеряли свои энергетические и тепловые мощности, а это значит, что им становится очень трудно элементарно вести хозяйство и государственные дела, не говоря уже о поддержке военных усилий в тылу и зоне боевых действий. Мы также видим, что это оказывает влияние и на линию фронта", — рассказал военный.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Сдайтесь России!" В США неожиданно высказались после удара по Украине
Вчера, 01:53
По его мнению, такой просчет киевского руководства окончательно определил исход проводимой Россией специальной военной операции.
«
"И единственный вопрос, который до сих пор остается открытым, — насколько серьезным будет поражение, насколько большими будут потери для украинской стороны. Вот и все", — подытожил Дэвис.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского
Вчера, 04:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаДэниел ДэвисДмитрий Песков
 
 
