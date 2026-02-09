"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского

«

"Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как "бусификация". <…> Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву", — отмечается в материале.