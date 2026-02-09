Рейтинг@Mail.ru
"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 09.02.2026 (обновлено: 10:50 09.02.2026)
"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского
"Гнев растет": на Украине рассказали, кто готовится свергнуть Зеленского

Историк Гавришко: украинки, препятствующие мобилизации, могут убрать Зеленского

© Офіс Президента УкраїниВладимир Зеленский
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Киевский режим фактически начал войну с женщинами, выступающими против отправки украинцев на войну с Россией, которые из-за своей представительности имеют потенциал для сотрясения власти Владимира Зеленского, написала украинский историк Марта Гавришко в статье для немецкого издания Berliner Zeitung.
«
"Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как "бусификация". <…> Предположение о том, что мужчины-военнослужащие, занимающиеся призывом украинцев на службу, будут колебаться, прежде чем применить насилие против женщин-протестующих, все чаще оказывается опасным заблуждением. Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву", — отмечается в материале.
Говоря о жестокости киевского режима в этом вопросе, автор статьи приводит в пример расстрел двух женщин семидесяти лет, которые пытались защитить жителя села Новые Червища от мобилизации, а также публикацию личных данных украинок, выступающих против отправки мужчин на войну с Россией, с их последующими принудительными извинениями. Подобное обращение украинского правительства со столь незащищенными слоями общества, по мнению Гавришко, может представлять угрозу для всей вертикали власти Зеленского.
«

"По мере того как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику", — добавляет она.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников ТЦК по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников ТЦК на Украине стали массовыми.
