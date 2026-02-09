Политолог рассказал, когда Зеленский может провести выборы на Украине

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский будет оттягивать проведение президентских выборов на Украине так долго, как только сможет, такое мнение NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
"К сожалению, действия Украины показывают, что к миру она не стремится. Власти страны продолжают устраивать террористические акты, атаковать мирных жителей России. Поэтому я бы не склонялся к тому, что скоро состоится подписание мирного договора и уж тем более выборы. Владимир Зеленский будет оттягивать этот момент так долго, как только сможет", - сказал Перенджиев.
"Безусловно, прогресс на переговорах по украинскому конфликту есть, об этом говорят все три стороны: Москва, Киев, Вашингтон. Но я сомневаюсь, что он касается ключевых вопросов, например территориального. Полагаю, мы договариваемся об обмене военнопленными или возвращении граждан РФ с территории Украины. Если сейчас будет предлагаться какой-то мирный план, то, вероятно, с не лучшими условиями для нас. Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее", - заключил политолог.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.