17:59 09.02.2026
Политолог рассказал, когда Зеленский может провести выборы на Украине
Политолог рассказал, когда Зеленский может провести выборы на Украине
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, александр перенджиев, давид арахамия, верховная рада украины, рэу имени г. в. плеханова, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Александр Перенджиев, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вооруженные силы Украины
Политолог рассказал, когда Зеленский может провести выборы на Украине

Перенджиев: Зеленский будет оттягивать выборы так долго, как сможет

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский будет оттягивать проведение президентских выборов на Украине так долго, как только сможет, такое мнение NEWS.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
"К сожалению, действия Украины показывают, что к миру она не стремится. Власти страны продолжают устраивать террористические акты, атаковать мирных жителей России. Поэтому я бы не склонялся к тому, что скоро состоится подписание мирного договора и уж тем более выборы. Владимир Зеленский будет оттягивать этот момент так долго, как только сможет", - сказал Перенджиев.
По его мнению, продвижение в диалоге Москвы и Киева, вероятно, касается второстепенных вопросов, таких как обмен военнопленными или возвращение граждан с Украины.
"Безусловно, прогресс на переговорах по украинскому конфликту есть, об этом говорят все три стороны: Москва, Киев, Вашингтон. Но я сомневаюсь, что он касается ключевых вопросов, например территориального. Полагаю, мы договариваемся об обмене военнопленными или возвращении граждан РФ с территории Украины. Если сейчас будет предлагаться какой-то мирный план, то, вероятно, с не лучшими условиями для нас. Украина снова оттягивает время. Но когда мы нанесем поражение ВСУ и создадим больше буферных зон, тогда переговоры пойдут активнее", - заключил политолог.
В декабре 2025 года глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. Группа провела уже два заседания, третье собрание назначено на начало февраля. В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийАлександр ПеренджиевДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныРЭУ имени Г. В. ПлехановаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
