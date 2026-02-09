Рейтинг@Mail.ru
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
10:51 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/zara-2073139215.html
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ

Испанская компания Inditex закрывает магазины Zara в Днепропетровске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Zara
Логотип Zara. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в Харькове и Одессе, сообщило украинское радио NV.
Как сообщило издание, владелец Zara расторг договоры аренды с торговыми центрами "Мост-Сити" и "Караван" в Днепропетровске.
"Модный гигант уходит. Zara окончательно расторгла договоры аренды с ТРЦ Днепра (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.), под вопросом Одесса и Харьков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте NV.
Украинское издание "Страна.ua" пишет, что причина закрытия магазинов – убытки, которые несет бизнес из-за нестабильной работы торговых центров и снижения числа покупателей.
Корпорация Inditex основана в 1985 году. Помимо Zara, она владеет брендами Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.
Магазин товаров для спорта Спортмастер - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Украине закроют магазины, ранее работавшие под брендом "Спортмастер"
22 декабря 2025, 17:40
 
