https://ria.ru/20260209/zara-2073139215.html
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
Испанская компания Inditex, один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, закрывает магазины Zara в Днепропетровске, под вопросом работа торговых точек в РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:51:00+03:00
2026-02-09T10:51:00+03:00
2026-02-09T10:51:00+03:00
в мире
днепропетровск
одесса
харьков
zara
inditex
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802432365_6:0:2676:1502_1920x0_80_0_0_f8e7ea547d78f8f812da90704568fbb9.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063909283.html
днепропетровск
одесса
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802432365_339:0:2342:1502_1920x0_80_0_0_1c9b95d691b1644d52bd1f5843b1b883.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, одесса, харьков, zara, inditex, украина
В мире, Днепропетровск, Одесса, Харьков, Zara, Inditex, Украина
На Украине начинают закрывать магазины Zara, сообщили СМИ
Испанская компания Inditex закрывает магазины Zara в Днепропетровске