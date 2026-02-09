МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Европейским странам придется потратить огромные средства на военно-промышленный комплекс после опустошения запасов снарядов и их израсходования в конфликте на Украине, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> В какой-то момент во время конфликта на Украине на Западе закончились артиллерийские снаряды. У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. <…> И говорили, что необходим примерно год, чтобы нарастить выпуск до нужного уровня. <…> И ситуация не сильно меняется", — отметил он.
При этом профессор подчеркнул, что Западу предстоит приложить колоссальные усилия, чтобы догнать в области военно-промышленного производства Россию.
"Россия не позволила своей промышленности исчезнуть. <…> Она сохранила большую ее часть, особенно ту, что питает ее военную мощь. <…> Урок здесь очевиден. <…> Европейцам придется тратить огромные средства. <…> Им придется вкладывать огромные деньги в армию, в технологии — и я даже не начал говорить о восстановлении промышленного сектора. <…> И на этом закончится все остальное, что они собираются делать", — пояснил Вольф.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенными пунктами Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской. Потери ВСУ составили 1105 военнослужащих, 58 единиц военной автомобильной техники, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, 11 танков. При этом российские средства ПВО сбили 42 БПЛА.
