Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Малые технологические компании (МТК) поставили госзаказчикам в 2025 году товаров и услуг в рамках 223-ФЗ более чем на 198 миллиардов рублей, это на 13% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Одновременно увеличилось число МТК, заключивших договоры в рамках 223-ФЗ: по итогам 2025 года их количество выросло на 35% и превысило 1800. Заказчиками МТК-поставщиков выступили более 3,8 тысячи компаний с госучастием.

"Сегодня вместе с ростом спроса на высокотехнологичную продукцию увеличивается число российских МТК, которые могут закрывать имеющиеся потребности заказчиков. Участие в госзакупках обеспечивает малым технологическим компаниям стабильный и часто долгосрочный заказ, который формирует не только ритмичное поступление финансовых средств, но и дает импульс для дальнейшего развития компетенций. В 2025 году из более чем 6,5 тысячи МТК уже более 1,8 тысячи стали поставщиками по 223-ФЗ. То есть уже фактически каждая третья МТК в стране поставляет свою продукцию или оказывает услуги крупнейшим госзаказчикам", — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, его слова приводятся на сайте министерства.

Он отметил, что в прошлом году наибольший объем закупок у МТК совершили компании из банковского сектора, страховой сферы и атомной отрасли.

Наибольшее число МТК-поставщиков зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Далее по их количеству следуют Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область. Всего к началу 2026 года количество малых технологических компаний в России превысило 6,5 тысячи, из которых 6,1 тысячи относятся к малым и средним предприятиям.

"Малые и средние предприятия из числа МТК в 2025 году расширяли участие в закупочных процедурах. По итогам года объем закупок у них превысил 133 миллиарда рублей, это две трети от всей суммы закупок у малых технологических компаний. По сравнению с годом ранее эта цифра выросла более чем на 13 миллиардов рублей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.

Он подчеркнул, что увеличилось число МСП-МТК, выступающих в качестве поставщиков: в 2025 году их число достигло почти 1,7 тысячи, тогда как годом ранее это было около 1,3 тысячи.

"То есть можно говорить о том, что компании с госучастием все чаще рассматривают малый и средний бизнес как ответственных партнеров, которым можно доверять исполнение сложных, порой уникальных заказов", – заявил Исаевич.

Наиболее востребованной номенклатурой, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, в 2025 году стали программные продукты. На них пришлось 26,5 миллиарда рублей из общего объема закупок. Объем закупок машин и оборудования у МТК составил 15 миллиардов рублей. Свыше 12 миллиардов рублей пришлось на поставки компьютерного оборудования.