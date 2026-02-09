Рейтинг@Mail.ru
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:55 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/zakupki-2073230551.html
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году
Малые технологические компании (МТК) поставили госзаказчикам в 2025 году товаров и услуг в рамках 223-ФЗ более чем на 198 миллиардов рублей, это на 13% больше,... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:55:00+03:00
2026-02-09T15:55:00+03:00
твой бизнес
александр исаевич
корпорация мсп
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cef78eefcb1defcc94544184189b86a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969407320_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_215b53289fa4b03cba5757b1f0a3a913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Объем закупок госзаказчиков у МТК вырос на 13% в 2025 году

Объем закупок госзаказчиков у малых технокомпаний вырос на 13% за год

© iStock.com / AndreyPopovЛюди обсуждают договор
Люди обсуждают договор - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© iStock.com / AndreyPopov
Люди обсуждают договор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Малые технологические компании (МТК) поставили госзаказчикам в 2025 году товаров и услуг в рамках 223-ФЗ более чем на 198 миллиардов рублей, это на 13% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Одновременно увеличилось число МТК, заключивших договоры в рамках 223-ФЗ: по итогам 2025 года их количество выросло на 35% и превысило 1800. Заказчиками МТК-поставщиков выступили более 3,8 тысячи компаний с госучастием.
"Сегодня вместе с ростом спроса на высокотехнологичную продукцию увеличивается число российских МТК, которые могут закрывать имеющиеся потребности заказчиков. Участие в госзакупках обеспечивает малым технологическим компаниям стабильный и часто долгосрочный заказ, который формирует не только ритмичное поступление финансовых средств, но и дает импульс для дальнейшего развития компетенций. В 2025 году из более чем 6,5 тысячи МТК уже более 1,8 тысячи стали поставщиками по 223-ФЗ. То есть уже фактически каждая третья МТК в стране поставляет свою продукцию или оказывает услуги крупнейшим госзаказчикам", — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников, его слова приводятся на сайте министерства.
Он отметил, что в прошлом году наибольший объем закупок у МТК совершили компании из банковского сектора, страховой сферы и атомной отрасли.
Наибольшее число МТК-поставщиков зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Далее по их количеству следуют Московская область, Пермский край, Свердловская область, Удмуртская Республика и Нижегородская область. Всего к началу 2026 года количество малых технологических компаний в России превысило 6,5 тысячи, из которых 6,1 тысячи относятся к малым и средним предприятиям.
"Малые и средние предприятия из числа МТК в 2025 году расширяли участие в закупочных процедурах. По итогам года объем закупок у них превысил 133 миллиарда рублей, это две трети от всей суммы закупок у малых технологических компаний. По сравнению с годом ранее эта цифра выросла более чем на 13 миллиардов рублей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба института развития.
Он подчеркнул, что увеличилось число МСП-МТК, выступающих в качестве поставщиков: в 2025 году их число достигло почти 1,7 тысячи, тогда как годом ранее это было около 1,3 тысячи.
"То есть можно говорить о том, что компании с госучастием все чаще рассматривают малый и средний бизнес как ответственных партнеров, которым можно доверять исполнение сложных, порой уникальных заказов", – заявил Исаевич.
Наиболее востребованной номенклатурой, поставляемой МТК из числа малых и средних предприятий, в 2025 году стали программные продукты. На них пришлось 26,5 миллиарда рублей из общего объема закупок. Объем закупок машин и оборудования у МТК составил 15 миллиардов рублей. Свыше 12 миллиардов рублей пришлось на поставки компьютерного оборудования.
В пресс-службе Корпорации напомнили, что 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден правительством РФ, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, в том числе у субъектов МСП на 5%.
 
Твой бизнесАлександр ИсаевичКорпорация МСПТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала