Захарова даст интервью в прямом эфире каналов РИА Новости в Telegram и VK
17:20 09.02.2026 (обновлено: 21:05 09.02.2026)
Захарова даст интервью в прямом эфире каналов РИА Новости в Telegram и VK
РИА Новости
россия, канада, европа, мария захарова, общество, риа новости
Россия, Канада, Европа, Мария Захарова, Общество, РИА Новости
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в День дипломата даст интервью РИА Новости.
Оно будет транслироваться в прямом эфире агентства в Telegram и VK.

День дипломата, установленный в 2003-м, отмечается ежегодно 10 февраля.

Как ожидается, Захарова расскажет об истории и традициях праздника и о том, как его отмечают российские дипломаты. Она также ответит на актуальные вопросы о двустороннем сотрудничестве Москвы со странами Европы, оценит решение Канады прекратить выдачу виз на территории России.
Россия Канада Европа Мария Захарова Общество РИА Новости
 
 
