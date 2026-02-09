https://ria.ru/20260209/zaharova-2073257912.html
Захарова даст интервью в прямом эфире каналов РИА Новости в Telegram и VK
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в День дипломата даст интервью РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
