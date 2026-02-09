https://ria.ru/20260209/zaes-2073099991.html
2026-02-09T05:33:00+03:00
2026-02-09T05:33:00+03:00
2026-02-09T05:53:00+03:00
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
На ЗАЭС ведется постоянный набор сотрудников, заявила Яшина
РИА Новости: Яшина рассказала, что на ЗАЭС трудятся около 4,5 тысячи человек
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постоянный набор сотрудников ведётся на Запорожской атомной электростанции, но действующего персонала хватает для безопасной работы ЗАЭС, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.
"На станции работает около 4,5 тысячи сотрудников. Часть функций переведена на аутсорсинговые компании. Существующей численности персонала достаточно для эксплуатации станции в текущем режиме "холодный останов". При этом ведется постоянный дополнительный набор сотрудников", — сказала Яшина.
Она отметила, что несмотря на продолжающуюся неспокойную обстановку в регионе, связанную с военными действиями, самой станции удается поддерживать стабильное положение: критически важная инфраструктура функционирует.
"Штат укомплектован в объеме, необходимом для безопасной эксплуатации в остановленном состоянии", — сказала Яшина.