На ЗАЭС ведется постоянный набор сотрудников, заявила Яшина

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Постоянный набор сотрудников ведётся на Запорожской атомной электростанции, но действующего персонала хватает для безопасной работы ЗАЭС, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина.

"На станции работает около 4,5 тысячи сотрудников. Часть функций переведена на аутсорсинговые компании. Существующей численности персонала достаточно для эксплуатации станции в текущем режиме "холодный останов". При этом ведется постоянный дополнительный набор сотрудников", — сказала Яшина.

Она отметила, что несмотря на продолжающуюся неспокойную обстановку в регионе, связанную с военными действиями, самой станции удается поддерживать стабильное положение: критически важная инфраструктура функционирует.