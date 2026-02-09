Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи - РИА Новости, 09.02.2026
03:33 09.02.2026
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи - РИА Новости, 09.02.2026
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи
Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции стабильно, работают обе внешние линии электропередачи, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС... РИА Новости, 09.02.2026
безопасность
запорожская аэс
https://ria.ru/20260209/zaes-2073092953.html
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
безопасность, запорожская аэс
Безопасность, Запорожская АЭС
Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи

РИА Новости: энергоснабжение собственных нужд ЗАЭС стабильно

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции стабильно, работают обе внешние линии электропередачи, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее руководство ЗАЭС неоднократно сообщало об отключении одной из двух, а позже и обеих линий, обеспечивающих электроэнергией станцию. Персонал успешно справился с внештатной ситуацией, работу обеспечивали дизельные генераторы, станция эксплуатировалась в пределах допустимых норм безопасности. Позже питание ЗАЭС было восстановлено.
"Ситуация с энергоснабжением собственных нужд станции стабильна. В работе находятся обе внешние линии электропередачи, что обеспечивает энергоснабжение в полном объеме", — сказала Яшина.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Атаки ВСУ не сказались на производительности уникального тренажера на ЗАЭС
Вчера, 02:24
 
