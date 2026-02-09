Энергоснабжение ЗАЭС стабильно, работают обе внешние линии электропередачи

Ранее руководство ЗАЭС неоднократно сообщало об отключении одной из двух, а позже и обеих линий, обеспечивающих электроэнергией станцию. Персонал успешно справился с внештатной ситуацией, работу обеспечивали дизельные генераторы, станция эксплуатировалась в пределах допустимых норм безопасности. Позже питание ЗАЭС было восстановлено.