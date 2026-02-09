Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 09.02.2026 (обновлено: 01:18 09.02.2026)
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ - РИА Новости, 09.02.2026
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ
В районе Запорожской атомной электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по... РИА Новости, 09.02.2026
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
безопасность
энергодар
вооруженные силы украины
украина
россия
запорожская область
энергодар
украина
россия
запорожская область
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
запорожская аэс, безопасность, энергодар, вооруженные силы украины, украина, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область
Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ

РИА Новости: ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В районе Запорожской атомной электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
"Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной "тишины", которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной", — сказала Яшина.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишет Axios
25 января, 00:05
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
ВСУ регулярно обстреливают Энергодар и район ЗАЭС, объекты станции не раз получали повреждения при атаках беспилотников. Президент Владимир Путин называл эти действия очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допускал возможность зеркального ответа.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп обсудил с Путиным вопрос ЗАЭС
29 декабря 2025, 01:30
 
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Безопасность, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Запорожская область
 
 
