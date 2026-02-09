Ситуация в районе ЗАЭС остается напряженной из-за атак ВСУ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В районе Запорожской атомной электростанции сложилась напряженная ситуация из-за атак со стороны украинских боевиков, рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Атаки в районе расположения станции и в окрестностях города не прекращались. Исключение составляли периоды объявленной "тишины", которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной", — сказала Яшина.