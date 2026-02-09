Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.

Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.