Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году - РИА Новости, 09.02.2026
14:33 09.02.2026 (обновлено: 14:34 09.02.2026)
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году

Более 2 млн пенсионеров присоединилось к ВТБ в 2025 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.
Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.
"Мы постоянно отслеживаем потребности наших пенсионных клиентов. Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали надежную финансовую защиту и внимание со стороны банка", - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
 
