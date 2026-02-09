https://ria.ru/20260209/zachisleniya-2073207989.html
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.
Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.
"Мы постоянно отслеживаем потребности наших пенсионных клиентов. Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали надежную финансовую защиту и внимание со стороны банка", - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.