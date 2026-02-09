Рейтинг@Mail.ru
09:48 09.02.2026 (обновлено: 11:12 09.02.2026)
Такаити хотела бы провести встречу с Россией, считает японский депутат

Судзуки: Такаити хотела бы провести встречу с Россией на высшем уровне

© AP Photo / Eugene HoshikoПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
ТОКИО, 9 фев - РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити, возглавляемая которой Либерально-демократическая партия одержала в воскресенье историческую победу на выборах в нижнюю палату парламента, понимает важность российско-японских отношений и, по мнению депутата верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки, хотела бы провести встречу на высшем уровне с Россией, Мунэо Судзуки заявила об этом в беседе с РИА Новости.
"Победа на выборах - это результат лидерских качеств премьер-министра Санаэ Такаити. Я объездил всю страну (перед выборами - ред.) и знаю, что по всей стране на Такаити возлагают большие надежды. И теперь в нижней палате у нее подавляющее большинство мест, а значит, она сможет проводить стабильную парламентскую политику. Сверх того, премьер Такаити понимает важность российско-японских отношений", - сказал депутат корреспонденту РИА Новости.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Япония намерена заключить мирный договор с Россией, заявила Такаити
7 февраля, 06:40
Он отметил, что встречался с Такаити перед своим визитом в Москву в конце декабря прошлого года, а также уже в начале этого года доложил ей об итогах визита.
На вопрос корреспондента РИА Новости, не было ли со стороны премьер-министра каких-либо высказываний на эту тем депутат Мунэо Судзуки напомнил о выступлении Такаити в субботу на "Общенациональном съезде за возвращение северных территорий", как в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
"На съезде "за возвращение северных территорий" 7 февраля она дала понять, что хотела бы провести встречу на высшем уровне и приложить усилия для решения проблем (в отношениях с Россией - ред.). Она сказала, что стремится к улучшению российско-японских отношений и первое, что нужно сделать – это посещение могил на островах. Она намекнула, что у нее есть желание сделать это (провести встречу на высшем уровне с Россией - ред.). Я очень на это надеюсь", - отметил депутат.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Японский депутат: победа Такаити создает почву для диалога с Москвой
Вчера, 10:33
В субботу Санаэ Такаити заявила, что несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией, позиция Японии решить территориальный вопрос и заключить мирный договор остаётся неизменной, и ее правительство "будет упорно добиваться взаимопонимания с российской стороной".
Мунэо Судзуки - влиятельный политик с более чем 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались очень интенсивно.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступает перед журналистами в день всеобщих выборов в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Видео с Такаити "взорвало" YouTube, обогнав по популярности айдол-хиты
6 февраля, 07:46
 
РоссияВ миреМоскваЯпонияМунэо СудзукиСанаэ Такаити
 
 
