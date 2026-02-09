Выставка продуктов "Продэкспо-2026" начала работу в Подмосковье

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Международная выставка "Продэкспо-2026", организованная АО "Экспоцентр", стартовала в понедельник на площадке международного выставочного центра "Крокус Экспо", передает корреспондент РИА Новости.

В рамках выставки запланирована большая деловая программа. Кроме того, посетители смогут ознакомиться с масштабной экспозицией, где представлено много новинок.

Выставка организована при поддержке министерства сельского хозяйства и министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты (ТПП) России. Страной-партнером в этом году стала Саудовская Аравия.

В открытии мероприятия принял участие президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. Он отметил, что выставка объединяет почти все российские регионы.

"Все наши 130 палат, которые работают на территории, были подключены к подготовке этой замечательной выставки. По всем ключевым показателям мы видим рост по сравнению с прошлым годом", — подчеркнул Катырин.

Так, по его словам, увеличилось число участников — как российских, так и зарубежных. Также выросло количество представленных регионов. Стало больше коллективных стендов, прибавилось новых, впервые участвующих компаний.

"Эта положительная динамика — главный признак того, что выставка вызывает доверие у производителей и имеет надежное будущее", — сказал Катырин.

В этом году событие объединило 2014 компаний из 37 стран, включая 1471 российского и 543 иностранных производителя. География участников обширная: национальные павильоны представили 13 стран, а коллективные экспозиции собрали 48 регионов России — от Калининграда до Дальнего Востока.

Экспозиция охватывает все ключевые тематики: от базовых продуктов и напитков до деликатесов, халяль, органического и функционального питания, а также оборудования и упаковки. В этом году заметен рост числа компаний, предлагающих готовое питание и полуфабрикаты. Значительный рост продемонстрировали такие разделы, как "Мясо и мясопродукты" (+ 40%), "Молочная продукция. Сыры" (+12%), "Замороженные продукты. Полуфабрикаты" (+ 20%), "Бакалея" (+ 14%) и "Кондитерские изделия. Снеки" (+ 16%).

Тематика "Мясо и мясопродукты" объединила свыше 120 компаний, которые представляют говядину, свинину, птицу, яйцо, колбасы и деликатесы, включая сырокопченую продукцию российского и зарубежного производства. В разделе "Молочная продукция. Сыры" около 150 компаний покажут традиционные и инновационные продукты, безлактозные линии, а также широкий ассортимент сыров, включая премьеры от крупных производителей из Армении и Ирана. Большое разнообразие мороженого, в том числе веганского, представлено в отдельном зале.

Раздел "Бакалея" предложит не только традиционные крупы и макароны, но и киноа, амарант, полбу. Его дополнит экспозиция паназиатской кухни с соусами, лапшой и экзотическими ингредиентами. В разделе "Рыба и морепродукты" можно будет увидеть разнообразную охлажденную, копченую и мороженую продукцию, а также готовую кулинарию. Производители растительных масел представят подсолнечное, оливковое, кукурузное масла и их смеси.

Одни из самых масштабных разделов — "Кондитерские изделия" и "Снеки. Орехи, сухофрукты", где компании из 19 стран покажут как классическую продукцию, так и новинки без сахара. Отдельная тематика посвящена продуктам для здорового образа жизни: функциональному и обогащенному питанию, продуктам без глютена и лактозы, суперфудам. Салон "Продэкспо Органик" демонстрирует сертифицированную органическую продукцию со всего мира.

В разделе "Чай и кофе" с национальной экспозицией участвует Шри-Ланка, а также представлены новые бренды и продукты, включая авторские чайные купажи и кофе для различных способов приготовления. Категория безалкогольных напитков собрала свыше 200 компаний, предлагающих воды, соки, лимонады и функциональные напитки.

Также на выставке работает салон "Продэкспо PACK&TECHNOLOGY", посвященный упаковочным решениям, стеклотаре и оборудованию для пищевой промышленности, где свои новинки покажут около 100 производителей.

В открытии приняли участие также депутаты Госдумы Владимир Кашин и Николай Харитонов, а еще послы Беларуси, Бразилии, Ирана, Уругвая и Шри-Ланки.

Завершил открытие генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Он поприветствовал всех на XXXIII Международной продовольственной выставке "Продэкспо-2026".