Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку
Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку - РИА Новости, 09.02.2026
Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку
Президент России Владимир Путин сообщил, что первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей в Москве занимают предприятия радиоэлектронной... РИА Новости, 09.02.2026
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
экономика
