Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку - РИА Новости, 09.02.2026
14:03 09.02.2026
Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку
Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку
Президент России Владимир Путин сообщил, что первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей в Москве занимают предприятия радиоэлектронной... РИА Новости, 09.02.2026
Путин рассказал, какие предприятия в Москве получают большую выручку

Путин: радиоэлектронная промышленность занимает первое место по выручке в Москве

Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей в Москве занимают предприятия радиоэлектронной промышленности.
Глава государства принял в понедельник в Кремле с докладом мэра Москвы Сергея Собянина.
"Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску
