Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат
Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат
Социальный фонд России предупредил россиян о похищении личных данных на фоне индексации выплат. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Социальный фонд России предупредил россиян о похищении личных данных на фоне индексации выплат.
"На фоне индексаций в январе и феврале людям стали приходить предложения о проверке размера выплат с помощью чат-ботов и приложений, которые надо установить на смартфон. В результате такие сервисы похищают СНИЛС, данные банковских карт и прочую информацию, открывая злоумышленникам доступ к средствам людей и возможность действовать от их имени", - говорится в сообщении
Соцфонда РФ
на платформе Max.
В фонде уточнили, что россиянам не следует пользоваться неизвестными сервисами и приложениями.
Официальная информация о размере выплат доступна на портале "Госуслуги", в клиентских службах Соцфонда, МФЦ, а также в едином контакт-центре по социальным вопросам.