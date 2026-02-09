Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат

В фонде уточнили, что россиянам не следует пользоваться неизвестными сервисами и приложениями.

Официальная информация о размере выплат доступна на портале "Госуслуги", в клиентских службах Соцфонда, МФЦ, а также в едином контакт-центре по социальным вопросам.