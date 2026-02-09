Рейтинг@Mail.ru
12:24 09.02.2026
Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат
Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат
Социальный фонд России предупредил россиян о похищении личных данных на фоне индексации выплат. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:24:00+03:00
2026-02-09T12:24:00+03:00
2026
Соцфонд предупредил россиян о краже личных данных на фоне индексации выплат

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Социальный фонд России предупредил россиян о похищении личных данных на фоне индексации выплат.
"На фоне индексаций в январе и феврале людям стали приходить предложения о проверке размера выплат с помощью чат-ботов и приложений, которые надо установить на смартфон. В результате такие сервисы похищают СНИЛС, данные банковских карт и прочую информацию, открывая злоумышленникам доступ к средствам людей и возможность действовать от их имени", - говорится в сообщении Соцфонда РФ на платформе Max.
В фонде уточнили, что россиянам не следует пользоваться неизвестными сервисами и приложениями.
Официальная информация о размере выплат доступна на портале "Госуслуги", в клиентских службах Соцфонда, МФЦ, а также в едином контакт-центре по социальным вопросам.
