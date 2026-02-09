В Госдуме рассказали, как рассчитать размер семейной налоговой выплаты

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Размер семейной налоговой выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год, заявление на выплату можно будет подать на "Госуслугах" в период с 1 июня до 1 октября, и все выплаты Соцфонд перечислит получателям на счёт до конца октября, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Размер выплаты будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающим родителем за прошлый год. Она фактически уменьшит сумму подоходного налога за прошлый период с 13% до 6%", - сказала Стенякина

Она отметила, что в 2026 году заявление на выплату можно будет подать на "Госуслугах" в период с 1 июня до 1 октября, и все выплаты Соцфонд перечислит получателям на счёт до конца октября.

"Давайте посчитаем: какая выплата, например, положена в этом году работающим родителям двоих детей в Ростовской области , если зарплаты папы – 55 тысяч рублей, зарплата мамы – 40 тысяч рублей", - добавила парламентарий.

По ее словам, среднедушевой доход семьи из четырёх человек при таких зарплатах родителей составлял в прошлом году 23750 рублей в месяц, что меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в Ростовской области за 2025 год, так что главное условие для получения семейной выплаты исполнено.