Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам - РИА Новости, 09.02.2026
14:34 09.02.2026
Рособрнадзор объявил предостережения шести вузам
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести, сообщается на официальном сайте ведомства. РИА Новости, 09.02.2026
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рособрнадзор запретил прием в один вуз и объявил предостережения шести, сообщается на официальном сайте ведомства.
"В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в связи с неисполнением предписания Рособрнадзор запретил прием в ОО ВО (Ассоциацию) "Кисловодский гуманитарно-технический институт", - говорится в сообщении.
Рособрнадзор также объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения шести вузам, среди них университет "Синергия", Байкальский гуманитарный институт, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой.
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест
5 февраля, 10:23
 
Общество
 
 
