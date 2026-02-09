Посол рассказал о позиции Вучича по отношению к антироссийским санкциям

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что Белград остается на принципиальной позиции неприятия антироссийских санкций, сообщил российский посол в стране Александр Боцан-Харченко.
"Президент подтвердил еще раз, как бы пробрасывая на наступивший год, что Сербия остается принципиально на позициях неприятия антироссийских санкций", - сказал дипломат в эфире "России 24".
Это, уточнил он, даст возможность поступательно продвигаться в развитии двусторонних отношений стран.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
