13:49 09.02.2026 (обновлено: 13:50 09.02.2026)
Посол рассказал о позиции Вучича по отношению к антироссийским санкциям
Посол рассказал о позиции Вучича по отношению к антироссийским санкциям
в мире, сербия, украина, белград (город), александр вучич, александр боцан-харченко, оон
В мире, Сербия, Украина, Белград (город), Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, ООН
Посол рассказал о позиции Вучича по отношению к антироссийским санкциям

Посол в Сербии: Вучич остается на позиции неприятия санкций против РФ

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич дал понять, что Белград остается на принципиальной позиции неприятия антироссийских санкций, сообщил российский посол в стране Александр Боцан-Харченко.
"Президент подтвердил еще раз, как бы пробрасывая на наступивший год, что Сербия остается принципиально на позициях неприятия антироссийских санкций", - сказал дипломат в эфире "России 24".
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией, заявил Вулин
6 февраля, 20:53
Это, уточнил он, даст возможность поступательно продвигаться в развитии двусторонних отношений стран.
В обращении к cогражданам 2 марта 2022 года президент Сербии сообщил, что власти страны по решению Совета национальной безопасности поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"В ближайшие 48 часов". Вучич раскрыл, что готовят США
1 февраля, 15:40
 
В миреСербияУкраинаБелград (город)Александр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоООН
 
 
