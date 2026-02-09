https://ria.ru/20260209/vtb-2073200135.html
ВТБ подал апелляцию в Суд ЕС по делу о своем немецком дочернем банке
германия
евросоюз
европейский центральный банк
в мире
экономика
германия
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Банк ВТБ подал апелляцию в Суд Евросоюза на определение Общего суда ЕС, который ранее отказался рассматривать его иск против Европейского центробанка (ЕЦБ) об отзыве лицензии у его "дочки" в Германии OWH SE, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС в понедельник документа.
Сообщается, в частности, что апелляция была подана банком ВТБ 2 декабря 2025 года на решение Общего суда ЕС
, который ранее отказался рассматривать жалобу на отзыв лицензии у дочерней структуры банка в Германии
, признав иск неприемлемым.
"Апеллянт просит Суд Европейского союза: отменить обжалуемое определение; признать иск об аннулировании, поданный в первой инстанции, допустимым; признать недействительным решение Европейского центрального банка
от 19 августа 2024 года… либо, в качестве альтернативы, передать дело обратно в Общий суд для рассмотрения по существу", - указывается в документе ЕС.
Также ВТБ просит обязать ЕЦБ возместить судебные издержки, включая издержки, связанные с апелляцией.
ЕЦБ в августе 2024 года принял решение об отзыве банковской лицензии у Ost-West Handelsbank (OWH) SE (бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, зарегистрированной в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) в рамках надзорных полномочий.
В 2025 году ВТБ попытался оспорить это решение в Общем суде ЕС, однако суд признал иск неприемлемым, указав на отсутствие у банка процессуального права на обжалование. Апелляция ВТБ зарегистрирована в Суде ЕС под номером C-774/25 P.