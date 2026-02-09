Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве

ВТБ подал апелляцию в Суд ЕС по делу о своем немецком дочернем банке

БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Банк ВТБ подал апелляцию в Суд Евросоюза на определение Общего суда ЕС, который ранее отказался рассматривать его иск против Европейского центробанка (ЕЦБ) об отзыве лицензии у его "дочки" в Германии OWH SE, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС в понедельник документа.

Сообщается, в частности, что апелляция была подана банком ВТБ 2 декабря 2025 года на решение Общего суда ЕС , который ранее отказался рассматривать жалобу на отзыв лицензии у дочерней структуры банка в Германии , признав иск неприемлемым.

"Апеллянт просит Суд Европейского союза: отменить обжалуемое определение; признать иск об аннулировании, поданный в первой инстанции, допустимым; признать недействительным решение Европейского центрального банка от 19 августа 2024 года… либо, в качестве альтернативы, передать дело обратно в Общий суд для рассмотрения по существу", - указывается в документе ЕС.

Также ВТБ просит обязать ЕЦБ возместить судебные издержки, включая издержки, связанные с апелляцией.

ЕЦБ в августе 2024 года принял решение об отзыве банковской лицензии у Ost-West Handelsbank (OWH) SE (бывшей европейской "дочки" банка ВТБ, зарегистрированной в Германии, – VTB Bank (Europe) SE) в рамках надзорных полномочий.