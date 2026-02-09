https://ria.ru/20260209/vsu-2073296266.html
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении - РИА Новости, 09.02.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
Украинские военные предприняли провальную попытку установить флаг в селе на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
РИА Новости: ВСУ не смогли на камеру установить флаг в сумской Поповке