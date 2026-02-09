«

"Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" населенный пункт Поповка. Задача все та же: воткнуть влаг и заснять все это на видео", — рассказал собеседник агентства.