Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 09.02.2026 (обновлено: 21:27 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/vsu-2073296266.html
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении - РИА Новости, 09.02.2026
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении
Украинские военные предприняли провальную попытку установить флаг в селе на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:03:00+03:00
2026-02-09T21:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_14:0:1266:704_1920x0_80_0_0_79b9b8389b360feeb1a2415d7ed9b1d8.jpg
https://ria.ru/20260209/obstanovka-2072748992.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/08/2066847998_171:0:1110:704_1920x0_80_0_0_80e99d7d3158a3892bc655bf16c96fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России пресекли попытку ВСУ устроить пиар-акцию на Сумском направлении

РИА Новости: ВСУ не смогли на камеру установить флаг в сумской Поповке

© Фото : 72 ОМБрСолдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : 72 ОМБр
Солдаты 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинские военные предприняли провальную попытку установить флаг в селе на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«

"Командование ВСУ снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" населенный пункт Поповка. Задача все та же: воткнуть влаг и заснять все это на видео", — рассказал собеседник агентства.

Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Еще одно направление". Что намечается в зоне СВО
Вчера, 08:00
Он отметил, что такой приказ поступил после неудачных действий на другом направлении — в районе подконтрольной ВС России Чугуновки в Харьковской области. Военные 14-го армейского корпуса ВСУ должны были закрепиться на южных подступах к Поповке.
В итоге украинским боевикам не удалось войти в сам населенный пункт, а флаг был оставлен в лесополосе примерно в 200 метрах от его границы.
Минобороны сообщило о взятии Поповки группировкой "Север" 6 февраля. Освобождение села способствует укреплению буферной зоны и защите от террористических угроз, исходящих от ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала