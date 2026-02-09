Рейтинг@Mail.ru
Хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна
Хорошие новости
 
11:22 09.02.2026
Хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна
Хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна - РИА Новости, 09.02.2026
Хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна
Хирурги Российской детской клинической больницы полностью восстановили череп девочки, выброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщает клиника в... РИА Новости, 09.02.2026
Хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна

В Москве врачи восстановили череп девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

УФА, 9 фев - РИА Новости. Хирурги Российской детской клинической больницы полностью восстановили череп девочки, выброшенной отцом с высоты четвертого этажа в Уфе, сообщает клиника в своем Telegram-канале.
Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России успешно выполнили операцию, которая завершила длительный этап лечения трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе 9 октября 2025 года, говорится в сообщении.
"После удаления костных отломков при оказании первичной медицинской помощи по месту жительства у ребенка оставался существенный дефект черепа в левой затылочной области. Для восстановления симметричной формы головы был изготовлен и затем установлен в ходе хирургического вмешательства титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа", - приводятся слова врача нейрохирургического отделения Дмитрия Рещикова.
По словам специалиста, конструкция импланта такова, что ребенок не будет нуждаться в дополнительных хирургических вмешательствах по мере роста. В дальнейшем ей потребуется только контрольное диагностическое обследование, которое она сможет пройти по месту жительства.
"Операция прошла успешно и без осложнений, послеоперационный период у девочки протекал гладко. На 11 день после операции девочка вместе с мамой переведена в Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик" для прохождения комплексной многопрофильной реабилитационной программы", - следует из релиза.
В Уфе 9 октября 2025 года в доме на улице Ульяновых ребенка с четвертого этажа бросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали, мужчину задержали. В феврале по решению суда отец девочки направлен на лечение в психиатрическую больницу.
