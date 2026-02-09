https://ria.ru/20260209/vrach-2073184114.html
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик - РИА Новости, 09.02.2026
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Реанимационная бригада прибыла в школу Екатеринбурга, где девятикласснику стало плохо на перемене, спустя 10 минут после звонка, первая медпомощь оказывалась и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:33:00+03:00
2026-02-09T13:33:00+03:00
2026-02-09T13:33:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073158480_0:0:1144:644_1920x0_80_0_0_cb3a6f679dce17d3464d24e47f777d4b.jpg
https://ria.ru/20260209/karelija-2073147454.html
https://ria.ru/20260206/shkola-2072757062.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073158480_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_85506135b60932a67cb5df99bbe30620.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Врачи прибыла в школу Екатеринбурга, где умер школьник, в течение 10 минут
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Реанимационная бригада прибыла в школу Екатеринбурга, где девятикласснику стало плохо на перемене, спустя 10 минут после звонка, первая медпомощь оказывалась и до приезда "скорой", сообщила пресс-служба мэрии.
По данным прокуратуры региона, в понедельник утром учащийся 9-го класса школы №181 Екатеринбурга
после урока физкультуры на перемене потерял сознание, была вызвана "скорая", медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось. В мэрии уточняли, что ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга.
"В 9.37 (7.37 мск – ред.) на станцию скорой помощи поступил звонок от одноклассника. В 9.38 (7.38 мск – ред.) выехала реанимационная бригада. Прибытие бригады в школу зафиксировано в 9.47 (7.47 мск – ред.)", – сказали в администрации.
Отмечается, что первая доврачебная помощь ученику оказывалась до приезда бригады медиков.