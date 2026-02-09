Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик - РИА Новости, 09.02.2026
13:33 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/vrach-2073184114.html
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик
Реанимационная бригада прибыла в школу Екатеринбурга, где девятикласснику стало плохо на перемене, спустя 10 минут после звонка, первая медпомощь оказывалась и... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:33:00+03:00
2026-02-09T13:33:00+03:00
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик

Врачи прибыла в школу Екатеринбурга, где умер школьник, в течение 10 минут

© Фото : Прокуратура Свердловской областиВ Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку в связи со смертью девятиклассника на перемене в школе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Реанимационная бригада прибыла в школу Екатеринбурга, где девятикласснику стало плохо на перемене, спустя 10 минут после звонка, первая медпомощь оказывалась и до приезда "скорой", сообщила пресс-служба мэрии.
По данным прокуратуры региона, в понедельник утром учащийся 9-го класса школы №181 Екатеринбурга после урока физкультуры на перемене потерял сознание, была вызвана "скорая", медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти подростка не удалось. В мэрии уточняли, что ученик состоял на учете у кардиолога и кардиохирурга.
"В 9.37 (7.37 мск – ред.) на станцию скорой помощи поступил звонок от одноклассника. В 9.38 (7.38 мск – ред.) выехала реанимационная бригада. Прибытие бригады в школу зафиксировано в 9.47 (7.47 мск – ред.)", – сказали в администрации.
Отмечается, что первая доврачебная помощь ученику оказывалась до приезда бригады медиков.
