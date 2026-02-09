Появились подробности о школе в Екатеринбурге, где умер мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Реанимационная бригада прибыла в школу Екатеринбурга, где девятикласснику стало плохо на перемене, спустя 10 минут после звонка, первая медпомощь оказывалась и до приезда "скорой", сообщила пресс-служба мэрии.

"В 9.37 (7.37 мск – ред.) на станцию скорой помощи поступил звонок от одноклассника. В 9.38 (7.38 мск – ред.) выехала реанимационная бригада. Прибытие бригады в школу зафиксировано в 9.47 (7.47 мск – ред.)", – сказали в администрации.