На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя

Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов "Перекресток"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ.

Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года.

Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи".

Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли.