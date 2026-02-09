Рейтинг@Mail.ru
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя
19:47 09.02.2026
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя - РИА Новости, 09.02.2026
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя
Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, РИА Новости, 09.02.2026
Новости
дальний восток, россия
Дальний Восток, Россия
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность алкоголя

РИА Новости: на Дальнем Востоке хотят ограничить доступность продажи алкоголя

Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов "Перекресток"
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов Перекресток - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов "Перекресток". Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ.
Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи".
Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли.
Предполагается, что этим займутся органы власти разного уровня в рамках своих полномочий.
Бар алкогольных напитков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Госдуме хотят дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками
Вчера, 00:23
 
Заголовок открываемого материала