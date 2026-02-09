https://ria.ru/20260209/vostok-2073176146.html
ВСУ за сутки потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
09.02.2026
ВСУ за сутки потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
ВСУ за сутки потеряли до 355 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
ВСУ за сутки потеряли до 355 военных в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника в зоне СВО