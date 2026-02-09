Рейтинг@Mail.ru
Володин провел встречу с председателем парламента Монголии - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/volodin-2073321580.html
Володин провел встречу с председателем парламента Монголии
Володин провел встречу с председателем парламента Монголии - РИА Новости, 09.02.2026
Володин провел встречу с председателем парламента Монголии
Рабочая встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя парламента Монголии Ням-Осорын Учрала прошла в Москве, сообщается на сайте ГД. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:51:00+03:00
2026-02-09T21:51:00+03:00
политика
монголия
россия
москва
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251230/rossija-2065703811.html
https://ria.ru/20251229/putin-2065286882.html
монголия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, монголия, россия, москва, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Монголия, Россия, Москва, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин провел встречу с председателем парламента Монголии

В Москве прошла встреча Володина и главы парламента Монголии Учрала

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рабочая встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя парламента Монголии Ням-Осорын Учрала прошла в Москве, сообщается на сайте ГД.
Москве прошла рабочая встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учрала", - сказано в публикации.
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россия и Монголия обсудили сотрудничество в энергетике, сообщило Минприроды
30 декабря 2025, 15:54
Отмечается, что Володин и Учрал обсудили предстоящие двусторонние переговоры и подготовку к проведению второго заседания комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии, которые пройдут во вторник в Госдуме, планируется обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития парламентского взаимодействия.
Кроме того, уточняется, что Учрал и делегация монгольских парламентариев находятся в России с официальным визитом по приглашению председателя ГД, это его первый зарубежный визит в качестве главы Великого Государственного Хурала, и он продлится до 11 февраля.
"Первое заседание комиссии прошло в Улан-Баторе в сентябре 2023 года, депутаты обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии официальной встречи на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о ратификации торгового соглашения ЕАЭС с Монголией
29 декабря 2025, 08:44
 
ПолитикаМонголияРоссияМоскваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала