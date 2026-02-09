Володин провел встречу с председателем парламента Монголии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рабочая встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя парламента Монголии Ням-Осорын Учрала прошла в Москве, сообщается на сайте ГД.
"В Москве прошла рабочая встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и председателя Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорын Учрала", - сказано в публикации.
Отмечается, что Володин и Учрал обсудили предстоящие двусторонние переговоры и подготовку к проведению второго заседания комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого Государственного Хурала Монголии, которые пройдут во вторник в Госдуме, планируется обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития парламентского взаимодействия.
Кроме того, уточняется, что Учрал и делегация монгольских парламентариев находятся в России с официальным визитом по приглашению председателя ГД, это его первый зарубежный визит в качестве главы Великого Государственного Хурала, и он продлится до 11 февраля.
"Первое заседание комиссии прошло в Улан-Баторе в сентябре 2023 года, депутаты обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма", - добавляется в сообщении.
