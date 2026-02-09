Рейтинг@Mail.ru
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России" - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/volodin-2073320058.html
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России" - РИА Новости, 09.02.2026
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:34:00+03:00
2026-02-09T21:34:00+03:00
россия
александр жуков
сергей боярский
вячеслав володин
госдума рф
почта россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7277e8303b42d83cb7f87ddb4b28c5d4.jpg
https://ria.ru/20260208/gosduma-2072968865.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012702198_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_edaa75a7e8491348ab5423746854cf11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр жуков, сергей боярский, вячеслав володин, госдума рф, почта россии, общество
Россия, Александр Жуков, Сергей Боярский, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Почта России, Общество
Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"

Володин: Жуков и Боярский займутся решением проблем «Почты России»

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение Почты России
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Отделение Почты России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Первый заместитель председателя ГД Александр Жуков и председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с правительством РФ, которая займется решением накопившихся проблем АО "Почта России", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба палаты парламента.
Он напомнил, что такой формат организации работы определен по итогам обсуждения ситуации с правительством РФ.
По словам председателя Госдумы, "состояние "Почты России" ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения".
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Володин назвал сроки законодательного решения проблемы "Почты России"
8 февраля, 09:22
 
РоссияАлександр ЖуковСергей БоярскийВячеслав ВолодинГосдума РФПочта РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала