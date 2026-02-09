Жуков и Боярский войдут в рабочую группу по решению проблем "Почты России"

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский будут включены в состав рабочей группы с кабмином, которая займется решением проблем "Почты России", заявил председатель ГД Вячеслав Володин.