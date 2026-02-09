Госдума рассмотрит проекты по совершенствованию миграционной политики

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Государственная дума на пленарном заседании 10 февраля планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом ГД ", - сказал Володин , слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", в уголовный кодекс РФ , кодекс РФ об административных правонарушениях и ряд других законов.

"Авторами законопроектов стало абсолютное большинство депутатов - более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметил председатель Госдумы.

Законопроектами, в частности, предлагается установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования (с возможностью их выдворения по решению суда) или за нарушение порядка его проведения. Среди проектных норм - введение повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого преступления, влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, инициативами предложено сократить обязательный срок для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранных граждан, приехавших в страну на срок более 90 дней, ввести обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России. При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего уполномоченными органами.