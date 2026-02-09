Рейтинг@Mail.ru
17:54 09.02.2026 (обновлено: 17:57 09.02.2026)
Госдума рассмотрит проекты по совершенствованию миграционной политики
Госдума рассмотрит проекты по совершенствованию миграционной политики
россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Политика
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Государственная дума на пленарном заседании 10 февраля планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты, направленные на дополнительное совершенствование миграционной политики. Соответствующее решение принято Советом ГД", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин
Вчера, 17:30
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", в уголовный кодекс РФ, кодекс РФ об административных правонарушениях и ряд других законов.
"Авторами законопроектов стало абсолютное большинство депутатов - более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки", - отметил председатель Госдумы.
Законопроектами, в частности, предлагается установить штрафы в случае уклонения иностранных граждан от прохождения медосвидетельствования (с возможностью их выдворения по решению суда) или за нарушение порядка его проведения. Среди проектных норм - введение повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также учет последствия в виде массового заражения людей как тяжкого преступления, влекущего наказание от четырех до восьми лет лишения свободы.
Кроме того, инициативами предложено сократить обязательный срок для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней для иностранных граждан, приехавших в страну на срок более 90 дней, ввести обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость их направления в МВД России. При этом в случае выявления инфекционного заболевания у иностранного гражданина предлагается установить обязанность медицинских организаций незамедлительно информировать об этом Роспотребнадзор в целях оперативной депортации приезжего уполномоченными органами.
"Те, кто приезжает в Россию, должны уважать наши традиции, историю и культуру, беспрекословно соблюдать законодательство. Это наша консолидированная позиция. Любые нарушения в сфере миграции должны пресекаться, а ответственность, как административная, так и уголовная - быть строже, обеспечивать порядок и безопасность на территории нашей страны", - подчеркнул Володин.
Володин обсудил с лидерами думских фракций законопроекты на февраль
Вчера, 15:05
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Политика
 
 
