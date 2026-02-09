Рейтинг@Mail.ru
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин - РИА Новости, 09.02.2026
17:30 09.02.2026
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин
Все думские фракции до 20 февраля предложат кандидатуры для назначения на должности членов ЦИК РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.02.2026
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин

Володин: фракции ГД до 20 февраля предложат кандидатуры на должности членов ЦИК

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Все думские фракции до 20 февраля предложат кандидатуры для назначения на должности членов ЦИК РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"По решению Совета Государственной Думы в срок до 20 февраля все политические фракции ГД предложат по кандидатуре для назначения на должности членов Центральной избирательной комиссии РФ", - сказал Володин журналистам.
В соответствии с российским законодательством Госдума назначает пять членов ЦИК РФ из числа кандидатур, предлагаемых депутатами, фракциями. Их обсуждение, а также голосование по его итогам проводятся на пленарном заседании палаты парламента.
Полномочия нынешнего состава Центризбиркома РФ истекают в конце марта.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Володин обсудил с лидерами думских фракций законопроекты на февраль
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
