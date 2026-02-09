https://ria.ru/20260209/volodin-2073261055.html
Фракции ГД предложат кандидатуры на должности членов ЦИК, заявил Володин
Все думские фракции до 20 февраля предложат кандидатуры для назначения на должности членов ЦИК РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 09.02.2026
россия
